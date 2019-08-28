Войти
28.08.2019
ЦАМТО

Первый опытный образец российского тяжелого БЛА "Сириус" будет готов к 2023 году

1091
1
0
БЛА "Сириус"
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус".
Источник изображения: Александр Бегак

ЦАМТО, 27 августа. Первый опытный образец российского тяжелого беспилотника "Сириус" будет готов к 2023 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный конструктор предприятия-разработчика данного БЛА – группы "Кронштадт" – Николай Долженков.

Полноразмерный макет пятитонного беспилотника с полезной нагрузкой в тонну впервые показали на авиасалоне МАКС-2019. Ранее этот аппарат представляли как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.

"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", – цитирует "РИА Новости" Н.Долженкова.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
06.08.2019
На МАКС-2019 покажут макет 7-тонного беспилотника вертикального взлета
21.07.2017
Группа «Кронштадт» и АО «Башкирская электросетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве в области мониторинга объектов в электроэнергетике с применением БПЛА
16.05.2017
В России создан аванпроект беспилотника среднего класса "Фрегат"
02.03.2017
В интернете появилось первое изображение беспилотника "Орион"
08.08.2016
Борис Алешин присоединился к АФК "Система"
01.09.2015
Выпуск оптико-электронных систем для нового беспилотника "Орион" наладят с 2017 года
1 комментарий
№1
28.08.2019 11:04
винт спереди и сзади? зачем второй? для вертолетной посадки?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"