Первый опытный образец российского тяжелого БЛА "Сириус" будет готов к 2023 году

ЦАМТО, 27 августа. Первый опытный образец российского тяжелого беспилотника "Сириус" будет готов к 2023 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный конструктор предприятия-разработчика данного БЛА – группы "Кронштадт" – Николай Долженков.

Полноразмерный макет пятитонного беспилотника с полезной нагрузкой в тонну впервые показали на авиасалоне МАКС-2019. Ранее этот аппарат представляли как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.

"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", – цитирует "РИА Новости" Н.Долженкова.