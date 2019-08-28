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28.08.2019
ТАСС

Для ракеты-носителя "Союз-5" начали изготавливать части баков

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

По проекту ведется поэтапная разработка конструкторской документации, рассказал глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" начал изготовление отдельных частей баков перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщил во вторник генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов на авиасалоне МАКС-2019.

"Начали изготовление по отдельным элементам баков. Закупается металл под изготовление ракеты-носителя. Рассматриваем как обычный АМГ-6, так и другие виды алюминиевых сплавов. Мы надеемся, что сможем применить их на "Союзе-5", это позволит повысить полезную массу груза", - отметил Баранов.

По словам главы РКЦ "Прогресс", сейчас по проекту ведется поэтапная разработка конструкторской документации, а также "разработка систем, двигателей второй ступени, это во многом новые двигатели".

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Казахстан
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Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МАКС-20XX
Союз-5 РН
Федерация КК
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