В Индии вновь заговорили о перспективах покупки Су-57

В Индии вновь подняли вопрос возможности приобретения у России самолётов Су-57. Связано это с открывшимся в Подмосковье Международным авиакосмическим салоном МАКС-2019.

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Главу индийских ВВС маршала Бирендера Сингха Дханоа спросили о том, каковы перспективы возможного возвращения Индии в совместную с Россией программу создания истребителя 5-го поколения FGFA. Маршал Дханоа ответил, что в ВВС Индии будут обсуждать такую возможность только после того, как Су-57 будут приняты на вооружение ВКС России. Об этом сообщает индийское СМИ ZeeNews.

В индийских СМИ дополнительно подчёркивается, что интерес к Су-57 проявляет турецкий президент. Сегодня "ВО" сообщало, что на площадке МАКС-2019 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместно осмотрели новейший российский истребитель.

В индийской прессе в этой связи можно выделить два информационных вектора.

Первый можно описать примерно так: "Не нужно обращать внимание на "рекламные" ходы со стороны России относительно Су-57, так как пока этот истребитель нельзя отнести к 5-му поколению".

Второй: "Пока мы взвешиваем за и против, другие страны либо производят истребители 5-го поколения сами, либо участвуют в производственной кооперации и разработке".

При этом отсылка идёт, например, к Китаю, который занимается производством своих J-20 и одновременно приобретает самолёты поколения 4++ Су-35 у России. В том же Китае также размышляют и о возможности приобретения Су-57 в виде ограниченной партии ("для изучения технологий").

Напомним, что ранее Индия официально приостановила своё участие в проекте FGFA, выдвинув России целый ряд претензий по характеристикам истребителя – причём это было в тот момент, когда Су-57 фактически ещё не успел выйти на систематические испытания.