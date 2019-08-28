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28.08.2019
ТАСС

ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по "ЭкзоМарсу-2020"

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Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Глава Европейского космического агентства Йоаханн-Дитрих Вернер также рассказал, что с российской госкорпорацией ведется сотрудничество в исследовании Луны

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йоаханн-Дитрих Вернер и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудили обеспечение своевременного запуска миссии "ЭкзоМарс-2020".

"Мы планируем запустить миссию в 2020 году <...> Темой сегодняшнего обсуждения было соблюдение графика проекта и обеспечение своевременного запуска миссии", - сказал Вернер журналистам во вторник на Международном авиационно-космическом салоне.

По словам главы ЕКА, также с Роскосмосом ведется сотрудничество в исследовании Луны и в области пилотируемой космонавтики.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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