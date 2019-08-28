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28.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Главный храм Минобороны решили украсить картинами сражений в Чечне и Сирии

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В убранстве строящегося в Кубинке главного храма российской армии отразят войны в Афганистане, Чечне и Сирии, заявил главный художник по оформлению храма, народный художник России Василий Нестеренко.

Нестеренко сообщил, что особый упор во внутреннем убранстве будет сделан на Великой Отечественной войне, однако будут также отображены "Северная война, Крымская война, Порт-Артур" и войны в Чечне, Афганистане и Сирии, передает "Интерфакс".

Участники худсовета посетили ранее несколько петербургских церквей, в которых обратили внимание на изображения знамен русских полков и знамен поверженного противника.

В июле сообщалось, что идея строительства храма Победы принадлежит лично министру обороны Сергею Шойгу, сообщил замглавы военного ведомства.

Известно, что при строительстве храма будут использованы элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных сил России.


Сергей Гурьянов

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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