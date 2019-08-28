Войти
28.08.2019
Lenta.ru

Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд

810
0
0
Источник изображения: Фото: United States Air Force / Wikimedia

Находящийся на орбите летательный аппарат Boeing X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) побил рекорд пребывания в космосе. Об этом пишет Space.com.

ВВС США отчитались, что космоплан пробыл в космосе уже больше 717 суток и 20 часов и 42 минут, столько длилась прошлая миссия OTV. Одной из задач специалистов было проверить, как долго X-37B может находиться в космосе: первая миссия продолжалась 224 дня, вторая — 468 дней, третья — 675.

Проект является секретным и всех целей не раскрывают. По одной из версий, мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а среди целей указывают проверку экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

X-37B способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Его длина составляет 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, а размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них.

Последняя миссия была запущена 7 сентября 2017 года на среднетяжелой ракете Falcon 9. Предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance), совместного предприятия аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
X-37
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
16.08.2019
Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180
11.09.2017
Вошли снизу
01.08.2017
Вверх-вниз
09.12.2015
Ракета Antares, оснащенная российскими двигателями, отправится в полет в 2016 году
26.05.2015
Америка играет с ракетами в русскую рулетку ("The Wall Street Journal", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"