Путин похвалил космонавтов за профессионализм при нештатной стыковке с МКС корабля с роботом FEDOR

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Успешная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту после неудачи в субботу стала результатом высокого профессионализма астронавтов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаем, что ситуация в чём-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - сказал Путин в ходе посещения на авиасалоне "МАКС".

В павильоне ГК "Роскосмос", куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, российский лидер связался по телемосту с астронавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

"Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов как вы", - сказал Путин.

"Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе", - заявил президент РФ.

Эрдоган, обращаясь к российским космонавтам, пожелал им успешного завершения миссии на МКС.

"Мы следим за вами отсюда, с Земли, и я верю и надеюсь, что вы являетесь очень хорошим примером для всей молодежи, которая следит за вами. (...) Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить, и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте", - сказал Эрдоган.

В ходе осмотра павильона ГК "Роскосмос" Путину продемонстрировали также продукцию НПО Лавочкина (макеты орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", космических аппаратов "Арктика", "Луна-25"), РКК "Энергия" (макеты спускаемого аппарата ТМА-13, модель нового пилотируемого транспортного корабля) и "Энергомаш" (ракетные двигатели РД-171, РД-191).

Как сообщалось, в 06:08 во вторник корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к МКС. Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 м.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы "Курс" на МКС будут после стыковки корабля "Союз МС-14" или уже после возвращения робота FEDOR на Землю.