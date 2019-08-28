Путин и Эрдоган осмотрели вертолет в стиле "Aurus" и российско-китайский самолет CR929

Жуковский (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на авиасалоне "МАКС" продемонстрировали вертолет в стиле "Aurus", возможности боевых самолетов Сухого, а также один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера, который показался турецкому президенту тесным.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, над проектом которого совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО "ОАК" и COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован практически в собранном виде, поэтому лидеры смогли ознакомиться с вариантами планировки салона и посидеть в кабине пилотов.

По поводу комфорта вариации оборудования первого класса у Эрдогана не возникло вопросов, однако затем он отметил тесноту планировки эконом-класса после того как лично посидел в кресле будущего самолета, о чем поспешил сказать Путину: "Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали".

Однако российский президент тут же парировал: "Это делают по заказу авиакомпании. Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров - ИФ), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше".

Президенты РФ и Турции остановились также у автомобиля Aurus Senat и вертолета "Ансат", выполненного в стиле Aurus, осмотрели остальную часть стенда "Вертолетов России", задержавшись около аэротакси, ознакомились с продукцией "Объединенной двигателестроительной корпорации" и беспилотными летательными аппаратами группы компаний "Динамика".

В павильоне "Объединенной авиастроительной корпорации" помимо продукции гражданского авиастроения РФ, президентам на примере 3D-моделей рассказали о возможностях боевой авиации - самолетов Су-32, МиГ-29куб, Су-35, МиГ-35Д, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Су-70, Су-57Э.