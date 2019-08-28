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28.08.2019
Lenta.ru

Россия показала Су-47

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Летный экземпляр экспериментального палубного истребителя Су-47 "Беркут" выкатили на статическую стоянку для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Крылья войны".

Согласно "Военному обозрению", широкой публике летный экземпляр Су-47 "Беркут" на статической стоянке официально демонстрируется впервые. Издание отмечает, что самолет представлен в исторической части выставки, где разместится вместе с Ту-155 — экспериментальным вариантом Ту-154, предназначенным для отработки двигателей с использованием криогенного топлива.

Ранее на тренировочных полетах в подмосковном Жуковском, предшествующих выступлению на МАКС-2019, перспективный истребитель пятого поколения Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы.

Су-47 "Беркут" отличает крыло обратной стреловидности и широкое использование в конструкции планера композитных материалов. Первый полет Су-47 совершил в сентябре 1997 года. "Сухой" произвел только один самолет этой модели, который в настоящее время используется в качестве летающей лаборатории.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-47
Ту-154
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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