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28.08.2019
ИноСМИ

Мир втягивается в войну? Соглашения приостановлены, ракеты — в воздухе (Akam, Турция)

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Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море
Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

После приостановки действия двух важных соглашений, оберегавших мир от ядерной опасности (сделка с Ираном и ДРСМД), Россия, Иран и Северная Корея практически одновременно провели испытания ракет. США тоже впервые за многие годы испытали ракету дальностью свыше 500 километров. Неужели мир стоит на пороге ядерной войны? Об опасной ситуации пишет турецкая "Акшам".

После приостановки действия двух важных соглашений, оберегавших мир от ядерной опасности (ядерная сделка с Ираном и ДРСМД), антиамерикански настроенные страны, такие как Россия, Иран и Северная Корея, практически одновременно провели испытания ракет.

После срыва ядерного соглашения, подписанного Ираном с Европой и США в 2015 году, и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между США и Россией, мир практически втягивается в ядерную войну. На днях три страны провели ракетные испытания одно за другим.

Первая новость о таких испытаниях пришла из Москвы, с которой Вашингтон пребывает в самом серьезном противостоянии в этом вопросе. Россия запустила баллистические ракеты "Синева" и "Булава" с подводных лодок, размещенных в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море. Министерство обороны страны сообщило, что тактико-технические характеристики ракет были полностью подтверждены.

Иран устами Корпуса стражей исламской революции тоже объявил о новых испытаниях. Сообщается, что они прошли успешно, но информация о типе ракеты не разглашается.

Выход США из ядерной сделки, а затем из ДРСМД наряду с санкциями в отношении Северной Кореи сделали мир еще опаснее. Администрация Пхеньяна провела ракетные испытания в седьмой раз за месяц. Две ракеты малой дальности, запущенные с востока Корейского полуострова, упали в Японском море между полуостровом и Японией.

Трамп защитил Кима

Япония сообщила, что ракеты не попали в ее территориальные воды и не нанесли никакого ущерба, но, несмотря на это, заявила, что последние ракетные испытания являются серьезной проблемой для международного сообщества.

В заявлении из Токио подчеркивается, что ракетные пуски открыто нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. А президент США Дональд Трамп поддержал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына и отметил, что Северной Корее не запрещается испытывать ракеты малой дальности. "Ким любит испытывать ракеты", - заявил Трамп.

Все три страны, которые одновременно провели ракетные испытания, объединяет то, что они активно отвечают на действия президента США Трампа. Каждое решение американского президента в последнее время разжигает споры.

Путин дал поручение армии

18 августа на одном из островов в Калифорнии США впервые за многие годы испытали ракету дальностью свыше 500 километров.

Российский лидер Путин поручил армии подготовить симметричный ответ на эти испытания.

А Иран, не встретив от стран ЕС достаточной поддержки в вопросе противодействия санкциям, сообщил о возобновлении работ по обогащению урана, который используется для создания ядерных ракет.

Северная Корея в свою очередь обещала сократить количество ядерных испытаний и объектов в ответ на отмену американских санкций, которые США никак не снимают.


редакционная статья

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