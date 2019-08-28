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28.08.2019
ТАСС

Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Организовать полет турецкого астронавта на орбиту планируется к юбилею республики

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 27 августа. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона МАКС президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

Эрдоган ответил на предложение согласием: "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу".

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов, а законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. В октябре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Бинали Йылдырым сообщил о намерении властей построить собственную космическую станцию.

Столетие Турецкой Республики будет отмечаться 29 октября 2023 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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