Китай поставил партию БМП VN1 Габону

ЦАМТО, 27 августа. Республиканская гвардия Габона в ходе состоявшегося 17 августа в Либревиле военного парада, посвященного Дню независимости страны, впервые представила китайские БМП VN1 с колесной формулой 8?8 производства корпорации NORINCO.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на объявление телекомментатора, БМП входят в состав разведывательной роты бронированной группы быстрого реагирования Республиканской гвардии. Пять VN1, продемонстрированные на параде, не были окрашены в стандартный камуфляж Республиканской гвардии. Это может свидетельствовать о том, что они были поставлены недавно.

БМП VN1 представляет собой плавающую бронемашину массой около 21 т с двухместной башней, вооруженной 30-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. ББМ рассчитана на перевозку расчета из 10 человек, включая экипаж из трех человек и 7 человек десанта с полной экипировкой. По имеющимся данным, БМП VN1 также проданы Таиланду и Венесуэле. Габон стал первым идентифицированным покупателем БМП VN1 в Африке.

Хотя общее количество поставленных VN1 неизвестно, предположительно приобретено не менее шести машин, поскольку взводы Республиканской гвардии, как правило, оснащены тремя единицами техники в каждом.

В параде также приняли участие два автомобиля Dongfeng EQ2050, оснащенных несколькими антеннами и камерами. Телекомментатор сообщил, что они обеспечивают тактическую связь "земля-земля" и "воздух-земля" в VHF и UHF диапазонах.

В параде также участвовали несколько легкобронированных машин VBL, бронетранспортеры "Бастион" производства Arquus и пара бронетранспортеров "Аравис" компании Nexter.

Телекомментатор также заявил, что в настоящее время в Центральноафриканской Республике в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (MINUSCA) применяются бронемашины "Аравис". Это первое признание того, что личный состав Республиканской гвардии принимает участие в миротворческих операциях.

Основной задачей Республиканской гвардии является защита президента и его окружения. Она является основным получателем современной бронетехники в Габоне, поскольку Сухопутные войска оснащены только ББМ RAM Mk.2, переданными из состава Республиканской гвардии, и ББМ "Матадор" компании Paramount.

Подразделения Республиканской гвардии также оснащены ББМ "Пандур-2", китайскими БТР ZFB05 с колесной формулой 4x4, WZ523 корпорации NORINCO, EE-9 "Каскавел" бразильской Engesa и БРМ ERC-90 F4 "Сагай-2" и "Крисс" компании Panhard. Пока не ясно, эксплуатирует ли по-прежнему Республиканская гвардия ББМ AML-90 и EE-11, поскольку оба типа этой техники не были замечены на парадах в течение последних лет.

Закупка VN1 является еще одним доказательством того, что Республиканская гвардия все больше полагается на технику китайского производства. Хотя новые БМП, несомненно, обеспечат существенное повышение боеспособности, добавление еще одного типа техники еще больше усложнит ее материальное обеспечение.