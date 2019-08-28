Рособоронэкспорт подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ярославской области

ЦАМТО, 27 августа. В рамках МАКС-2019 подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" и правительством Ярославской области, региональное отделение Союза Машиностроителей которой курирует гендиректор российского спецэкспортера Александр Михеев.

Подписанный документ определяет основы сотрудничества главного российского экспортера оружия и руководства региона, нацеленного на развитие научно-технического и производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса Ярославской области. Кроме того, стороны обозначили стремление увеличить объемы экспорта производимой предприятиями области продукции военного, двойного, специального и гражданского назначения в рамках военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, а также в целях экономического и социального развития Ярославской области.

"Укрепление взаимодействия с российскими предприятиями – один из приоритетных векторов развития Рособоронэкспорта. В Ярославской области сегодня 23 компании заняты в сфере оборонной промышленности, и 6 из них участвуют в реализации наших внешнеторговых контрактов на сумму более 700 млн. долл. Их отличает высокая технологичность производства, качество и способность выполнять свои обязательства в срок. Более того, ряд предприятий задействованы в выполнении совместных с иностранными партнерами НИОКР, что говорит об уникальном уровне специалистов и развитости технологий. Хочу отметить высокую степень вовлеченности руководства региона в создание наиболее оптимальных условий для нашего взаимодействия. Уверен, соглашение даст импульс для роста экспортных предложений предприятиями Ярославской области, которые Рособоронэкспорт сможет продвигать на мировой рынок", – сказал А.Михеев.

В соответствии с соглашением, Рособоронэкспорт будет информировать правительство области о поступающих обращениях иностранных заказчиков о поставке продукции организаций для подготовки согласованных предложений по их реализации.

Также Рособоронэкспорт, как организатор объединенных российских экспозиций на международных выставках вооружения и военной техники, при необходимости будет содействовать предприятиям Ярославской области в организации их участия в мероприятиях как в России, так и за рубежом.

"Оборонные предприятия Ярославской области существенно влияют на социально-экономическую ситуацию в регионе. Достаточно большой объем нашей продукции в портфеле заказов Рособоронэкспорта говорит о ее высоком качестве и способности составлять конкуренцию ведущим мировым производителям. Мы отлично справились с задачей президента России по импортозамещению комплектующих для вооружения и боевой техники. Рассчитываем, что дальнейшее взаимодействие с Рособоронэкспортом и Госкорпорацией Ростех обеспечит нам постоянную загрузку предприятий, увеличение объема налоговых отчислений и рост заработной платы", – заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Александр Михеев также занимает должность заместителя председателя Союза машиностроителей России. Союзмаш России является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 71 субъекте Российской Федерации. В Союзмаш вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Создано свыше 600 местных отделений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".