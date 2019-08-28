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28.08.2019
ТАСС

Zala Aero разработала систему распознавания объектов на базе искусственного интеллекта

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Компания "ZALA AERO"
Компания "ZALA AERO".
Источник изображения: https://kalashnikov.media/

Подобная система разработана впервые. Она может применяться в ходе воздушной разведки, морских и наземных спасательных операций

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Российская компания-разработчик беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников" Госкорпорации Ростех) разработала первую в мире систему распознавания и категоризации объектов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в Zala Aero в ходе 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), проходящем в Жуковском в период с 27 августа по 1 сентября.

Как отметили в компании, система, получившая обозначение AIVI (Artificial Intelligence Visual Identification), устанавливается на борту БЛА и обеспечивает полный охват нижней полусферы. "Система AIVI использует модульные камеры и ИИ для полного анализа подстилающей поверхности под воздушным судном, позволяя увеличить площадь мониторинга в 60 раз за один полет и существенно сократить время обнаружения объектов", - проинформировали в Zala Aero.

По словам разработчиков, AIVI может применяться в ходе воздушной разведки, морских и наземных спасательных операций с обеспечением координации поисковых групп, а также экологического мониторинга и обнаружения объектов в городской и лесной местности.

По сравнению с существующими аналогичными системами AIVI отличается круговым обзором (360 град) и обеспечивает комплексное изображение с нескольких видеокамер. "AIVI обеспечивает обработку видеопотоков в реальном времени на борту без передачи большого объема данных на наземную станцию управления, а также способна одновременно распознавать и классифицировать более 1 тыс. статичных и движущихся объектов и мгновенно создавать ортофотопланов с разрешением до 100 Мп", - отметили в Zala Aero.

Как сообщили в компании, технология AIVI позволяет выполнять фотосъемку подстилающей поверхности с минимальной задержкой без прямого участия оператора.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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