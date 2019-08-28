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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Путин заявляет о предстоящей работе по развитию санитарной авиации в России

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Вертолет "Ансат" в медицинском исполнении
Один из построенных в 2018 году на АО "Казанский вертолетный завод" (входящем в состав АО "Вертолеты России") вертолетов "Ансат" в медицинском исполнении (серийный номер 33092, регистрационный номер RA-20018), в экспозиции "Гидроависалона-2018". Геленджик, 06.09.2018.
Источник изображения: Алексей Лебедев / russianplanes.net

Турция проявила интерес к медицинскому варианту вертолета "Ансат"

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В России предстоит большая работа по развитию санитарной авиации, заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра вертолета "Ансат", медицинский модуль которого разработан корпорацией "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").

"Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - сказал он.

Президент осмотрел экспозицию КРЭТ, которая представлена в рамках авиасалона МАКС-2019, совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкая сторона заинтересовалась санитарным вариантом вертолета "Ансат" и даже уточнила можно ли получить скидку.

В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет $7 млн, но если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Ансат
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