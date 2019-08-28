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28.08.2019
Известия.ru

На авиасалоне МАКС представили новейшие авиабомбы

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Источник изображения: Фото: Александр Ермаков

На открывшемся 27 августа авиасалоне МАКС "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представила две новые управляемые авиабомбы своей разработки — К08БЭ калибра 500 кг и К029БЭ (УПАБ-1500Б-Э) калибра 1,5 тыс. кг.

Как сообщает корреспондент "Известий", оба боеприпаса используют комбинированную инерционно-спутниковую систему наведения, что обеспечивает их применение как против целей, обнаруженных самолетом-носителем, так и по заранее выявленным, без задействования носителем активных датчиков.

К08БЭ и К029БЭ относятся к планирующим авиабомбам. Благодаря развитым аэродинамическим поверхностям, при сбросе со значительной высоты и скорости они способны планировать на дальность близкую к дальности управляемых ракет. У представленных КТРВ боеприпасов этот параметр достигает 40-50 км. При этом сохраняется важное преимущество авиабомб над ракетами — намного более высокое соотношение массы боевой части к общей массе боеприпаса. У К08БЭ масса фугасной боевой части составляет 390 кг, у К029БЭ — бетонобойной 1010 кг, что обеспечивает вкупе с высокой точностью поражение даже наиболее укрепленных целей.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В день открытия на мероприятии, в частности, был представлен вертолет с салоном повышенной комфортности "Ансат", выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.

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