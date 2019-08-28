Новый космический скафандр "Сокол-М" показали на МАКСе

Новый спасательный скафандр "Сокол-М" впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа.

Костюм представили на стенде предприятия-разработчика НПП "Звезда", его официальная презентация состоится в среду.

"Сокол-М" предназначается для экипажа российского космического корабля "Федерация". В надутом состоянии скафандр усадили в кресло "Чегет", макет которого демонстрировался на прошлой выставке.

Ранее в этот же день на МАКСе показали космический ядерный буксир. Новинку представили представили на стенде конструкторского бюро "Арсенал".

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.