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28.08.2019
Известия.ru

Новый космический скафандр "Сокол-М" показали на МАКСе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Новый спасательный скафандр "Сокол-М" впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа.

Костюм представили на стенде предприятия-разработчика НПП "Звезда", его официальная презентация состоится в среду.

"Сокол-М" предназначается для экипажа российского космического корабля "Федерация". В надутом состоянии скафандр усадили в кресло "Чегет", макет которого демонстрировался на прошлой выставке.

Ранее в этот же день на МАКСе показали космический ядерный буксир. Новинку представили представили на стенде конструкторского бюро "Арсенал".

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Федерация КК
Ядерный щит
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