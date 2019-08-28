ВДВ на МАКС-2019 представляют инновационный тренажерный комплекс "Кудесник" для подготовки парашютистов

ЦАМТО, 27 августа. Воздушно-десантные войска в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 представляют новый инновационный тренажерный комплекс "Кудесник".

В данном комплексе реализованы передовые 3D технологии для обучения личного состава десантированию с динамическим сопровождением на всех этапах прыжка с парашютом. "Кудесник" позволяет отрабатывать высотные прыжки со специальным управляемым парашютом "Стайер", который при отделении парашютиста с кислородным оборудованием от самолета на высоте 8 тыс. м обеспечивает полет на дальность до 60 км.

Отработка высотных прыжков на новом тренажере ведется в специальном шлеме виртуальной реальности. При этом боковые вентиляторы комплекса создают встречные воздушные потоки, имитирующие нахождение парашютиста в полете.

"В тренажере применен метод динамического нагружения, при котором обучаемый находится в горизонтальном положении и получает видеоконтент свободного падения, отрабатывая приемы вращения и стабилизации. При вводе основного парашюта в работу, а также при пилотировании куполом, осуществляется изменение положения тела по крену и тангажу, – пояснил начальник научно исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РГВВДКУ) доктор технических наук гвардии полковник Василий Елистратов. – На этапе приземления в зависимости от ветра и правильных действий парашютиста изменяется скорость динамической поверхности, имитирующей землю".

Опытный образец этого комплекса установлен и эксплуатируется в РГВВДКУ.

Впервые данный тренажерный комплекс был представлен в июне этого года на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в экспозиции Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.