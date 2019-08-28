Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике

Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. метров

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа, подтвердила открытие пяти островов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы флота.

"Они находятся в бухте Визе на восточном - Карском - морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м", - сообщает пресс-служба.

Последние несколько лет специалисты гидрографической службы Северного флота для мониторинга изменений береговой линии в районе архипелагов Земля Франца Иосифа и Новая Земля активно используют материалы дистанционного зондирования Земли. С их помощью за 2015-2018 годы были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. Полученная информация многократно проверяется и попадает на карты, в руководства и пособия для плавания только после производства необходимых топогеодезических работ на местности.

Своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Обнаружила их инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне "Визир" Северного флота, а в конце 2016 года - студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Марина Мигунова. Она делала анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы. В этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов и спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником.

На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы. Участники комплексной экспедиции сложили на одном из островов памятный знак, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвященный предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и "капсулу времени" - компакт-диск с фотографиями непосредственно участвовавших в открытии островов на местности.

Экспедиция в Арктику

Комплексная экспедиция Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы общества началась 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна "Алтай". Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

Экспедиция прошла около 2 тысяч миль в Баренцевом и Карском морях, провела исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия. Обследованы остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнено состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли. В районе архипелага Земля Франца-Иосифа экспедиционная группа высадилась на остров Вильчека, обследовала памятные места на мысах Оргель и Шиллинга, впервые упомянутые первооткрывателями архипелага Юлиусом Пайером и Карлом Вейпрехтом, а также места закладки продуктовых депо.

В результате семикилометрового пешего перехода было установлено несоответствие текущего названия мыса Оргель и мыса, описанного Юлиусом Пайером в своей книге "725 дней во льдах Арктики". Военнослужащие отдали дань памяти первооткрывателям Земли Франца Иосифа, посетив место захоронения Отто Криша, механика с экспедиционного судна "Адмирал Тегетгофф", умершего в 1874 году.

Участники экспедиции также исследовали южное побережье острова Гукера, провели ряд гляциологических наблюдений и водрузили флаг Российской Федерации. Повторив маршрут ледокольного парохода "Седов" с советской экспедицией на Землю Франца Иосифа 1929 года, исследователи прибыли на мыс Флора острова Нортбрук. В ознаменование 105-летия подъема российского флага над архипелагом моряки-североморцы подняли флаг Российской Федерации в том месте, где 29 августа 1914 года капитан 1 ранга Исхак Ислямов, возглавлявший поход по поиску пропавших экспедиций Седова, Русанова и Брусилова, впервые поднял российский триколор. Это событие в условиях уже начавшейся Первой мировой войны подтвердило решимость России отстаивать свои интересы в Арктике.