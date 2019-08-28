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28.08.2019
ТАСС

Роскосмос и Воронежская область договорились совместно развивать инновации в регионе

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Теперь госкорпорация будет участвовать в создании новых рабочих мест на предприятиях региона

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском соглашение о сотрудничестве в развитии региона. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

"Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Воронежской области и повышения уровня жизни населения; развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций госкорпорации "Роскосмос", расположенных на территории региона", - говорится в сообщении.

Стороны будут сотрудничать при создании и развитии на базе организаций Роскосмоса в Воронежской области промышленных кластеров и технопарков, а также центров оценки квалификаций и инжиниринговых центров. Также предполагается взаимодействие в техническом и технологическом перевооружении и диверсификации производства, реализации инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории Воронежской области и увеличение производство импортозамещающей продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено участие Роскосмоса в реализуемых в Воронежской области федеральных и региональных программах, направленных на развитие производственной базы и создание на предприятиях региона новых рабочих мест.

Переименование КБ химавтоматики

Рогозин и Гусев также обсудили объединение Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж) с Воронежским механическим заводом (ВМЗ). Предприятие переименуют в Воронежский центр ракетного двигателестроения. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

"Дмитрий Рогозин и Александр Гусев обсудили создание единой научно-производственной площадки в Воронеже путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода как один из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе НПО "Энергомаш", - говорится в сообщении.

Для ускорения процесса объединения приняли решение о передаче всех производственных активов ВМЗ в уставный капитал КБХА. В настоящий момент эти корпоративные процедуры находятся на стадии завершения.

"В ноябре этого года будут завершены процедуры перевода персонала. После проведения всех корпоративных, организационно-штатных и юридических мероприятий по объединению будет проведено переименование КБХА в Воронежский центр ракетного двигателестроения", - сообщили на сайте.

Научно-производственную площадку возглавит Сергей Ковалев, недавно назначенный на должность исполнительного директора Конструкторского бюро химавтоматики. Консолидация активов позволит осуществить мероприятия по импортозамещению. Например, создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, а также единую цифровую среду проектирования и разработки.

"Один из вопросов, который сейчас прорабатывается Роскосмосом совместно с правительством Воронежской области - использование освобождающихся после объединения двух предприятий площадей. Уже есть ряд перспективных решений, а полученные в результате денежные средства будут вложены в развитие производства, планируемый срок реализации проекта - 2019-2027 годы", - говорится в сообщении.

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