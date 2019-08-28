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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган наблюдали за полетами МС-21, Ми-38 и Су-57

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Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года
Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года.
Источник изображения: Вячесла Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посмотрели на международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" летную программу, в которой были представлены в том числе новинки - опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.

В программе авиашоу "МАКС-2019" впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Дальность полета этого среднемагистрального самолета достигает 6 тысяч километров, вместимость - от 163 до 211 пассажиров. Высокие летно-технические характеристики и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения.

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