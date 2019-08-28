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28.08.2019
Известия.ru

Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин осмотрели новейший российский истребитель Су-57 на выставке международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное. К беседе также присоединились министры обороны России и Турции.


Как отмечает "Интерфакс", Путин и Эрдоган также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Далее главы государств отправились на осмотр самолета-амфибии Бе-200, о характеристиках которого Путин лично рассказал своему турецкому коллеге.

После этого президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. Они осмотрели кабину и салон новейшего лайнера.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отказа США от поставок F-35 страна намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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