Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который 22 августа на космическом корабле "Союз МС-14" отправился к Международной космической станции (МКС), может стать основой семейства боевых космических роботов, пишет "Звезда".

Еженедельник уверяет, что FEDOR прошел "курс молодого бойца", включающий, в частности, стрельбу с двух рук, отжимания и преодоление по-пластунски полосы препятствий, а в его создании участвовал разработчик перспективной брони "Ратник". "В этой связи можно вполне логично предположить, что постановка на конвейер боевых киборгов, способных работать в условиях космоса и пользоваться боевой и гражданской техникой, уже не за горами", — уверяет издание.

Утром 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого "Роскосмос" назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) "Поиск" российского сегмента МКС. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией, состоявшаяся утром 27 августа, оказалась успешной.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находящийся на орбите FEDOR не будет работать автономно, поскольку у "Андроидной техники" не было достаточно времени для такой подготовки робота.