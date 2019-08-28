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28.08.2019
Lenta.ru

Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора

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Источник изображения: Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который 22 августа на космическом корабле "Союз МС-14" отправился к Международной космической станции (МКС), может стать основой семейства боевых космических роботов, пишет "Звезда".

Еженедельник уверяет, что FEDOR прошел "курс молодого бойца", включающий, в частности, стрельбу с двух рук, отжимания и преодоление по-пластунски полосы препятствий, а в его создании участвовал разработчик перспективной брони "Ратник". "В этой связи можно вполне логично предположить, что постановка на конвейер боевых киборгов, способных работать в условиях космоса и пользоваться боевой и гражданской техникой, уже не за горами", — уверяет издание.

Утром 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого "Роскосмос" назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) "Поиск" российского сегмента МКС. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией, состоявшаяся утром 27 августа, оказалась успешной.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находящийся на орбите FEDOR не будет работать автономно, поскольку у "Андроидной техники" не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
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2 комментария
№1
28.08.2019 09:54
Фёдор должен работать вне станции - это его основное назначение помимо взятия на себя управления в случае катастрофы и борьбе за живучесть.
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№2
28.08.2019 18:35
Пиар, пиар, и ещё раз пиар. Эх т.Королёв С.П. как Вас не хватает как и т. Сталина И.В.
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