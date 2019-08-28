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28.08.2019
WarSpot

Американский флот пополнится новыми гигантами

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Источник изображения: warspot.ru

Военно-морские силы США заказали ещё два корабля-гиганта. Вчера, 26 августа, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания General Dynamics получила контракт на строительство новых кораблей типа ESB (Expeditionary Sea Base).

Согласно контракту, постройка кораблей начнётся в 2020 и завершится в 2023 году. Стоимость работ оценивается в $1,08 млрд. Кроме того, ВМС США прописали опцион на один дополнительный корабль, постройка которого может увеличить стоимость контракта до $1,63 млрд.

Корабль типа ESB.

Источник изображения: usni.org

Компания General Dynamics уже передала американскому флоту четыре корабля, построенных в рамках программы ESB, а пятый должен быть достроен к концу года. При этом первые два числятся в составе вспомогательного флота, тогда как все последующие формально входят в состав боевого флота.

Изначально экспедиционные морские базы планировалось использовать в составе вспомогательного флота. Позже, чтобы расширить возможности применения этих кораблей, командование решило ввести их в состав боевого флота. "Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблём в соответствии с законодательством о вооружённых конфликтах", – рассказал пресс-секретарь ВМС США Сет Кларк.

ESB (Expeditionary Sea Base) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов типа Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина кораблей типа ESB достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабли построены на базе танкера типа Alaska, но оснащаются лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способны взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на кораблях находятся вертолётные ангары, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Gerald R. Ford
MLP
Nimitz
Авианосец
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