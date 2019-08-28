"Процветание Украины": Болтон запретит Киеву сделку с Китаем

Болтон летит в Киев содействовать "процветанию" Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом на Украину. Он объяснил, что эта поездка состоится в рамках поддержки усилий украинского лидера по укреплению и процветанию страны. При этом СМИ утверждают, что истинная причина визита - не допустить продажи Китаю украинского завода по производству авиационных двигателей.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в понедельник в своем твиттере, что очень ждет своего визита в Киев. В рамках этой поездки советник американского лидера встретится с некоторыми партнерами Соединенных Штатов.

"Я с нетерпением жду предстоящих встреч с партнерами США в Киеве", - написал Болтон. В столице советник президента США также планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности.

Он уточнил, что визит состоится в рамках "поддержки усилий президента [Украины Владимира] Зеленского по проведению реформ и его курса по укреплению и процветанию Украины".

В середине июня Болтон писал на своей странице в твиттере, что избрание украинским лидером Зеленского создает новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе. Советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что это является ключевым шагом для налаживания отношений между Соединенными Штатами и Россией. При этом он назвал крайне важным внесение РФ своего вклада и ее серьезное участие в этом.

Впрочем, помимо официальной цели визита в Киев, заявленной Болтоном, есть и другая версия того, зачем он направляется на Украину. Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов писала, что советник американского лидера стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - "Мотор Сич". По информации издания, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине организовывают встречу Болтона и главы компании в Киеве.

Также стало известно, что на встрече американские чиновники обсудят с представителям завода амбиции Китая.

Вашингтон стремится, чтобы Пекин не заполучил технологии по производству авиадвигателей. Как пояснил источник газеты, приобретение этого завода обеспечит КНР важными оборонными технологиями.

По словам представителя администрации, участие Болтона в данном вопросе также свидетельствует о том, что эта сделка имеет большое значение для национальной безопасности США. "Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем", - пояснил чиновник.

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил недовольство американской стороны тем, что приобретение "Мотор Сич" сделает Китай опасным конкурентом в гонке вооружений. "Покупка украинского завода позволит Китаю совершить огромный технологический скачок в вертолетостроении и со временем вырваться в лидеры в мировом вертолетостроении", - написал публицист на своей странице в фейсбуке.

Он убежден, что китайские компании не откажутся от производства на территории Украины, поэтому Киев должен сотрудничать с Вашингтоном. "Завод после выкачки технологий наверняка будет уничтожен, китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места на Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство на Украине. Без обеспечения этих условий Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки", - считает Бутусов.

Тем не менее, процесс совершения сделки уже запущен - 25 августа Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич".

Организации уже подали документы по этому соглашению на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). "Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ. Когда оно будет - мы не знаем", - сказал директор по связям с общественностью предприятия Анатолий Малыш телеканалу "Общественное ТВ".

Американская сторона начала оказывать давление на "Мотор Сич" после того, как 7 июня китайские компании и Украина в лице "Укроборонпрома" сообщили, что зарубежные организации намерены разделить между собой 50% и 25% акций предприятия. Как сообщает WSJ, компания Skyrizon Aircraft занимается строительством завода в Чунцине на юго-западе КНР. Предполагается, что он поможет освоить мощности украинского предприятия.

Лидия Мисник