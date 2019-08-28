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28.08.2019
Российская газета

Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию

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Источник изображения: rg.ru

Транспортный самолет с элементами второго дивизиона ЗРС С-400 совершил посадку на авиабазе Мюртед в районе Анкары. Тем самым начался второй этап поставок военной техники в Турцию, сообщает телеканал NTV.

В конце июля Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО. Остальная часть имущества должна поступить в согласованные с турецкой стороной сроки. Ожидается, что ЗРС заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Поставки российских систем в Турцию спровоцировали кризис между Анкарой и Вашингтоном. США требовали отказаться от сотрудничества с Москвой в военно-технической сфере, взамен предлагали поставить комплексы Patriot. Однако руководство Турции не пошло на уступки. В этой связи США приостановили сделку по продаже Турции новейших истребителей F-35.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Частично Турция оплатит сделку из своих средств, а часть - за счет российского кредита.


Александр Саможнев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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