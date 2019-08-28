ВМС Филиппин планируют получить еще два корвета класса "Поханг"

ЦАМТО, 27 августа. По информации филиппинских СМИ, командование Военно-морских сил Филиппин намерено приобрести два дополнительных противолодочных корвета класса "Поханг" в рамках модернизации флота.

Как сообщил Philippine News Agency представитель ВМС капитан Генри Куинто, командующий ВМС вице-адмирал Роберт Эмпедрад и министр национальной обороны Дельфин Лорензана подтвердили, что ВМС рассчитывают получить два дополнительных корвета класса "Поханг" из состава ВМС Республики Корея.

Во время состоявшейся 18 августа церемонии встречи в Маниле приобретенного из состава ВМС Республики Корея противолодочного корвета (PCC-762) "Чхунджу" класса "Поханг" Флай.3, получившего новое наименование (PS-39) "Конрадо Яп" (Conrado Yap), Р.Эмпедрад и Д.Лорензана выразили надежду на то, что правительство Республики Кореи передаст еще, как минимум, два корвета класса "Поханг" для усиления филиппинского флота.

Как сообщал ЦАМТО, корвет (PCC-762) "Чхунджу" класса "Поханг" был принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1987 году и выведен из боевого состава флота в декабре 2016 года. В апреле 2017 года представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил отправку в адрес правительства Республики Корея письма с запросом на продажу одного корвета класса "Поханг" из состава южнокорейского флота. Как отмечалось, корвет класса "Поханг" расширит возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Поставка осуществляется безвозмездно. За передачу Филиппины выплатят Республике Корея символическую сумму в 100 долл. Однако, согласно договоренности, филиппинская стороны полностью оплачивает работы по восстановлению корвета.

(PS-39) "КонрадоЯп" (ConradoYap) был официально передан ВМС Филиппин в ходе церемонии в Чинхэ (провинция Кенсан-Намдо), состоявшейся 5 августа 2019 года. 12 августа корабль убыл в порт приписки и прибыл на Филиппины 18 августа.

"Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной" войны и после нее были построены 24 корабля данного типа.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов. Корабль вооружен двумя 76-мм артустановками, двумя 40-мм артустановками и двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами, которые демонтированы не будут (запрос включал приобретение боеприпасов для этих систем).