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28.08.2019
ЦАМТО

ВМС Филиппин планируют получить еще два корвета класса "Поханг"

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Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019
Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019.
Источник изображения: ВМС Филиппин

ЦАМТО, 27 августа. По информации филиппинских СМИ, командование Военно-морских сил Филиппин намерено приобрести два дополнительных противолодочных корвета класса "Поханг" в рамках модернизации флота.

Как сообщил Philippine News Agency представитель ВМС капитан Генри Куинто, командующий ВМС вице-адмирал Роберт Эмпедрад и министр национальной обороны Дельфин Лорензана подтвердили, что ВМС рассчитывают получить два дополнительных корвета класса "Поханг" из состава ВМС Республики Корея.

Во время состоявшейся 18 августа церемонии встречи в Маниле приобретенного из состава ВМС Республики Корея противолодочного корвета (PCC-762) "Чхунджу" класса "Поханг" Флай.3, получившего новое наименование (PS-39) "Конрадо Яп" (Conrado Yap), Р.Эмпедрад и Д.Лорензана выразили надежду на то, что правительство Республики Кореи передаст еще, как минимум, два корвета класса "Поханг" для усиления филиппинского флота.

Как сообщал ЦАМТО, корвет (PCC-762) "Чхунджу" класса "Поханг" был принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1987 году и выведен из боевого состава флота в декабре 2016 года. В апреле 2017 года представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил отправку в адрес правительства Республики Корея письма с запросом на продажу одного корвета класса "Поханг" из состава южнокорейского флота. Как отмечалось, корвет класса "Поханг" расширит возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Поставка осуществляется безвозмездно. За передачу Филиппины выплатят Республике Корея символическую сумму в 100 долл. Однако, согласно договоренности, филиппинская стороны полностью оплачивает работы по восстановлению корвета.

(PS-39) "КонрадоЯп" (ConradoYap) был официально передан ВМС Филиппин в ходе церемонии в Чинхэ (провинция Кенсан-Намдо), состоявшейся 5 августа 2019 года. 12 августа корабль убыл в порт приписки и прибыл на Филиппины 18 августа.

"Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной" войны и после нее были построены 24 корабля данного типа.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов. Корабль вооружен двумя 76-мм артустановками, двумя 40-мм артустановками и двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами, которые демонтированы не будут (запрос включал приобретение боеприпасов для этих систем).

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
LM2500
Проекты
Чанчжэн
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