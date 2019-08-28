МАКС-2019 открыл двери и московское небо

Из-за санкций многие авиационные и космические новинки можно увидеть только в России

14-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019" начал свою работу 27 августа в подмосковном г. Жуковский. Крупнейшая мировая выставка, проходящая в Европе и имеющая не меньший международный статус, чем французский "Ле-Бурже" и английский "Фарнборо", вызывает огромный интерес у профессионалов и любителей авиации не только новейшей техникой и красочной сложнейшей летной программой, но и предоставленным им Россией шансом ознакомиться с уникальными разработками авиационной и космической промышленности РФ, которые из-за действующих санкций демонстрируются только на территории страны. МАКС традиционно становится лидером по количеству представленной техники и в 14-й раз станет местом проведения насыщенной деловой программы, где существует возможность общения с первыми лицами государства и заключения различных контрактов.

На в этом году на Салоне пройдут переговоры между российским и турецким лидерами государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары.

Большая делегация представляет Китайскую Народную Республику, более 20 китайских компаний привезли свои новейшие разработки, в том числе зенитный лазерный комплекс LW-30, самолет-амфибию AG600, истребитель JF-17 и ударный беспилотник.

По линии "Рособоронэкспорт" Госкорпорации "Ростех" приглашено 120 делегаций из 65 стран мира и запланированы переговоры более чем с 40 иностранными делегациями, во главе которых министры обороны, командующие ВВС и ПВО, начальники генеральных штабов и их заместители.

На стенде "Рособоронэкспорта" представлено более 160 образцов продукции военного назначения, демонстрируются многоцелевые истребители Су-35 и Миг-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, многоцелевой вертолет Ми-38, БЛА "Орлан-10Е" и ЗРК "Викинг". Самолет-заправщик Ил-78МК-90А и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ впервые пройдут презентацию. Будут также будут показаны модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш для специальных и антитеррористических операций.

Посетителей и участников МАКС ожидает и захватывающее воздушное зрелище.

В небо над аэродромом Летно-исследовательского института им.М.М. Громова поднимутся военные и гражданские самолеты и вертолеты. Демонстрационные полеты будут проходить ежедневно в течение всего периода выставки. В эти дни свое мастерство покажут пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Русь", "Первый полет", "Колибри" и латвийская частная группа Baltic Bees.

МАКС проводится под патронажем Президента Российской Федерации. Организаторами выставки согласно распоряжению Правительства РФ от 20 ноября 2018 года №2523-р являются Министерство промышленности и торговли РФ и компания "Авиасалон" Госкорпорации "Ростех". Мероприятие проходит каждый нечетный год и в текущем году авиасалон продлится до 1 сентября.

Лина Маякова