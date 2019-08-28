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28.08.2019
Военное обозрение

На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б

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На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б. Боеприпасы произведены дочерним предприятием КТРВ - АО "Государственное научно-производственное предприятие Регион", передает блог bmpd.

Источник изображения: https://www.livejournal.com/

Как сообщает пресс-служба КТРВ, данные авиационные бомбы, оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения, уже прошли государственные испытания и приняты на вооружение. Поставки боеприпасов обоих типов в ВКС РФ уже идут, с 2020 года ожидается поставка бомб на экспорт, по ранее заключенным международным контрактам.

Согласно данным, представленным КТРВ, бомба К08БЭ (УПАБ-500В) имеет калибр 500 кг и оснащена инерциально-спутниковой системой наведения. Вес боевой части боеприпаса составляет 390 кг. Имеется интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации. Максимальная дальность планирования составляет 40 км. При этом бомба применяется с высот, не превышающих 14 км.

Бомба К029БЭ (УПАБ-1500В) имеет калибр 1500 кг предназначена для уничтожения защищенных наземных и надводных целей. При полной массе в 1525 кг боевая часть весит 1010 кг (предположительно, проникающего типа). Оснащена интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации и использует инерциально-спутниковую систему наведения. Боеприпас может планировать на максимальную дальность 50 км, применяется с высот, не превышающих 15 км. Отклонение от точки поражения не более 10 метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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