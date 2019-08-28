Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА

Группа компаний "Кронштадт" представила на открывшемся Международном авиасалоне МАСЕ-2019 линейку своих беспилотников, в том числе разведывательный БПЛА "Орион-Э", предназначенный на экспорт. Об этом говорится на сайте компании.

Источник изображения: ООО группа Кронштадт

Как сообщили в пресс-службе, компания представила на своем выставочном стенде три перспективные разработки: многоцелевой БПЛА большой продолжительности полета "Орион-Э", макет летательного аппарата внеаэродромного базирования "Фрегат", полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата "Сириус".

Источник изображения: ООО группа Кронштадт

БПЛА "Орион-Э" в экспортном исполнении в компании позиционируют как первый в России комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (средневысотные беспилотники большой продолжительности полета). Ранее "Военное обозрение" писало о нем, как перспективном противопожарном БПЛА. Подробнее можно прочитать. перейдя на новость: На МАКС-2019 будет представлена противопожарная версия "Ориона"

Второй представленный компанией БПЛА "Фрегат" является беспилотником вертикального взлета и посадки с помощью поворотных винтов и предназначен для работы в арктических условиях и на Дальнем Востоке. Заявляется, что БПЛА создан специально для внеаэродромного базирования, которое ему обеспечит взлет и посадка "по-вертолетному" и обладает высокой скоростью полета "по-самолетному", которая достигает 500 км/час. Обладает большой дальностью полета.

Третий беспилотник, представленный компанией - БПЛА "Сириус" - представлена полноразмерным макетом. Заявляется, что масса беспилотника достигает 5 тонн, при этом полезная нагрузка - 1 тонна. Дрон может находиться в воздухе до 40 часов.

Дальность полета БЛА "Сириус" превышает 10000 км, что позволит применять его для доставки экстренных грузов на большие расстояния. Он также может применяться для задач ретрансляции сигналов радиосвязи, мониторинга погоды и климата, геофизических измерений

- говорится на сайте компании.

Напомним, что группа компаний Кронштадт не имеет лицензии на выпуск беспилотников военного назначения. Поэтому вся продукция компании позиционируется как гражданская.