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28.08.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны до конца недели получит третий за год Ил-76МД-90А

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" до конца недели передаст Военно-транспортной авиации ВКС России третий с начала года самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в Twitter.

"В течение недели "Авиастар-СП" сдаст третий самолет Ил-76МД-90А, который передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк", - цитирует губернатора ТАСС.

Предыдущие два самолета были переданы в апреле и мае. В целом в этом году Минобороны должно получить шесть таких машин.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования. Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

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