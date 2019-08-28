Третий "Каракурт" начнет испытания в сентябре

"Одинцово", второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"), начнет швартовные испытания до конца сентября.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на осведомленный флотский источник, "Одинцово" планируют вывести в Ладожское озеро на заводские ходовые испытания в конце октября – начале ноября.

Как и другие корабли серии, МРК начнет испытания в Ладоге, а закончит в Балтийском море.

Как рассказал изданию в ходе МВМС-2019 главный конструктор проекта Дмитрий Цымляков, начиная с третьего "Каракурта" серия получит усиленное вооружение. В частности зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Он подчеркнул массовость серии и возможность постройки кораблей полностью силами отечественной промышленности.

МРК "Одинцово" заложили под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года. Его спустили на воду 5 мая 2018-го.

Ранее в сообщалось, что второй корабль серии – "Советск" – поднимет Андреевский флаг в октябре.

Первые два "Каракурта" предназначены Балтийскому флоту. Третьим планируют усилить Северный флот.

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз". "Советск" вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРПК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК".

Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.