Украинский разведывательный корабль заходил в зону проведения учений ЧФ РФ

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.

Об этом в эфире канала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, сообщает РИА Новости.

Рыженко уточнил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.

"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", — сказал он.

По его словам, российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии.

"Мы зашли (в район учений), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", — отметил полковник.

Он добавил, что корабль имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом, а само судно является военным.

"Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995-м в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.

Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.