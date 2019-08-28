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28.08.2019
Российская газета

На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС

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Источник изображения: Николай Грищенко / РГ

На международном космическом салоне МАКС-2019 состоялась презентация модернизированного вертолета Ми-24П-1М с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием. Главной изюминкой обновленной машины стал локатор с активной фазированной решеткой (АФАР).

"На модернизированный Ми-24П также установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система", - сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

Благодаря новой электронике масса вертолета оказалась снижена, а огневая мощь и живучесть возросли. Имеется возможность установки другого оборудования.

Кстати, на авиасалоне впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus. Дизайн салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, проект был реализован в кратчайшие сроки - разработка интерьера началась в апреле этого года. В конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. В вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным освещением и воздухораздатчиками, возможна установка разъемов для зарядки гаджетов - как в самолете или седане представительского класса.

Напомним, что с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском проходит авиасалон МАКС-2019. Военным, представителям авиапромышленности и публике будут представлены 92 воздушных судна и 161 летательный аппарат. Предусмотрено выступление восьми пилотажных групп, в том числе три будут от ВКС России.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-24
Компании
Ростех
Проекты
АФАР
МАКС-20XX
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2 комментария
№1
28.08.2019 14:32
На кой ему дорогущий АФАР? Тут и ПФАР за глаза.
-1
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№2
28.08.2019 14:57
Некоторые АФАР уже и на ракеты (УРВВ) ставят, с начала десятилетия.

https://vpk.name/news/191244_minoboronyi_yaponii_profinansiruet_razrabotku_ur_jnaam_klassa_vozduhvozduh.html
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