На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС

На международном космическом салоне МАКС-2019 состоялась презентация модернизированного вертолета Ми-24П-1М с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием. Главной изюминкой обновленной машины стал локатор с активной фазированной решеткой (АФАР).

"На модернизированный Ми-24П также установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система", - сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

"Low Rez" Hind рџ™ѓ.. Pixelized РњРё-24Рџ at MAKS airshow pic.twitter.com/1M1p5UDytz — Harry Boone (@towersight) August 26, 2019

Благодаря новой электронике масса вертолета оказалась снижена, а огневая мощь и живучесть возросли. Имеется возможность установки другого оборудования.

Кстати, на авиасалоне впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus. Дизайн салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, проект был реализован в кратчайшие сроки - разработка интерьера началась в апреле этого года. В конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. В вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным освещением и воздухораздатчиками, возможна установка разъемов для зарядки гаджетов - как в самолете или седане представительского класса.

Напомним, что с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском проходит авиасалон МАКС-2019. Военным, представителям авиапромышленности и публике будут представлены 92 воздушных судна и 161 летательный аппарат. Предусмотрено выступление восьми пилотажных групп, в том числе три будут от ВКС России.

Николай Грищенко