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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Долги ОАК превышают 350 млрд рублей - Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Жуковский (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна банкам более 350 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У ОАК чуть более 350 млрд рублей так называемых невозвратных кредитов", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне "МАКС-2019", отвечая на вопрос, с чем связана просьба госкорпорации "Ростех" докапитализировать ОАК на 300 млрд.

По его словам, эта проблема касается не только ОАК, но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Этот вопрос (решения проблем закредитованности ОПК, - "ИФ") рассматривается в рамках рабочей группы под моим руководством, куда включены представители Минфина, ЦБ, ведущие банки и предприятия-должники", - сказал Борисов

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МАКС-20XX
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