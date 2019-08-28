Долги ОАК превышают 350 млрд рублей - Борисов

Жуковский (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна банкам более 350 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У ОАК чуть более 350 млрд рублей так называемых невозвратных кредитов", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне "МАКС-2019", отвечая на вопрос, с чем связана просьба госкорпорации "Ростех" докапитализировать ОАК на 300 млрд.

По его словам, эта проблема касается не только ОАК, но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Этот вопрос (решения проблем закредитованности ОПК, - "ИФ") рассматривается в рамках рабочей группы под моим руководством, куда включены представители Минфина, ЦБ, ведущие банки и предприятия-должники", - сказал Борисов