"Швабе" презентовал на "МАКС-2019" вездеход-амфибию

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Новый вездеход-амфибию впервые представил холдинг "Швабе" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019", который открывается во вторник в подмосковном Жуковском.

"Впервые на "МАКС-2019" "Швабе" демонстрирует новый вездеход-амфибию TERRANICA Dreamtrack. Гусеничный сверхпроходимый транспорт для парашютно-спасательных отрядов размещён на открытой экспозиции салона", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс".

Всего "Швабе" привёз на авиавыставку более 40 своих разработок.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, "МАКС" знаковое событие для авиакосмической отрасли, где демонстрируются последние достижения российской и зарубежной промышленности.

"В этом году мы покажем датчик высоты облаков нового поколения, обеспечивающий безопасность полетов гражданской авиации, комплекс контроля космического пространства и десятки других конкурентоспособных устройств", - сказал Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

"В числе ключевых разработок - квадрокоптер ORION-DRONE с модернизированной SWIR-камерой и система оптического наблюдения гражданского применения СОН-730, которая устанавливается на авиационные носители и выполняет круглосуточный поиск, обнаружение и распознавание объектов", - говорится в сообщении.