Ка-62 впервые примет участие в летной программе авиасалона "МАКС-2019" - "Вертолеты России"

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" впервые представил на Международном аэрокосмическом салоне "МАКС-2019" опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62.

"Машина демонстрируется на статической экспозиции, а также принимает участие в лётной программе авиасалона. Ка-62 будет задействован в пролёте всей линейки техники производства холдинга, а также выступит в одиночной пилотажной программе", - сказано в сообщении пресс-службы "Вертолетов России", поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отмечает, что "в проекте Ка-62 реализован ряд принципиальных новшеств, которые до этого не применялись в российском вертолетостроении".

"В частности, применена нестандартная винтовая схема, в конструкции широко использованы композитные материалы, что сделало машину более маневренной, скоростной, экономичной и грузоподъемной. Вертолет займет нишу между вертолетами легкого класса типа "Ансат", Ка-226 и средними вертолётами типа Ми-8. Многоцелевой характер машины, высокие технические характеристики, приспособленность к экстремальным климатическим условиям должны обеспечить интерес к вертолету как на российском, так и на международном рынке", - цитирует Сердюкова пресс-служба холдинга.

Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом.

Серийное производство вертолета готовится на ААК "Прогресс" имени Сазыкина в Арсеньеве (Приморский край). На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний.