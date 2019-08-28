Вице-премьер Борисов рассчитывает на начало серийного выпуска МС-21 в 2021 году
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Жуковский (Московская обл.). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2021 году при соблюдении всех графиков, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Надеюсь, что мы будем идти по графику, и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнём серийный выпуск в 2021 году", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне "МАКС-2019".
Он сообщил, что на авиасалоне уже успел ознакомиться с некоторыми экспозициями. "Посетил павильон ОДК, где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. Очень хороший взят объем работы ими", - сообщил Борисов.
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