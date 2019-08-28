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28.08.2019
ТАСС

Танкисты и мотострелки уничтожили "противника" в ходе учений на Северном Кавказе

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Танк Т-90МС
Танк Т-90МС.
Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

Масштабные учения проходят с 26 по 31 августа на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в шести регионах России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательных, мотострелковых и танковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение целей условного противника на полигоне в Северной Осетии в рамках масштабных командно-штабных учений. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы округа.

"На полигоне Тарское в Северной Осетии военнослужащие разведывательных, мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках двустороннего командно-штабного учения уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, танкисты и мотострелки провели учебно-боевые действия, выполнив стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90 на дальности до 4 км. Кроме того, разведчики преодолели специализированную километровую полосу препятствий, которая включает в себя более 30 элементов сооружений.

Масштабные двусторонние командно-штабные учения проходят с 26 по 31 августа на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Республике Крым. В них задействованы более 8 тыс. военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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