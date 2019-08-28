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28.08.2019
Военное обозрение

Westinghouse получает право на новый эксперимент над украинской энергетикой

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Стало известно о том, как шведско-американская компания Westinghouse пытается заработать на проекте по очередному эксперименту с украинской энергетикой. Так, стало известно, что Westinghouse Electric Sweden AB, а также польская Polenergia International получили право по переводу украинских энергосетей на "европейский рынок". При этом компании не скрывают того, что решают задачу по отрыву украинской энергосистемы от энергосистемы стран СНГ, в первую очередь – от России, с попыткой извлечь выгоду.

Источник изображения: Хмельницкая АЭС

Для "евроинтеграции" украинской энергосистемы создаётся консорциум, в который помимо указанных компаний, войдёт EDF Trading Limited (Франция). Об этом сообщают польские СМИ. Название проекта амбициозное: "Power Bridge" ("Энергетический мост").

Из сообщения:

Эти компании должны возглавить проект, который должен вытащить Украину из энергетических объятий России и включить ее в энергетическую систему ЕС.

На первом этапе один из блоков Хмельницкой АЭС будет перенацелен на генерацию электроэнергии исключительно за рубеж: Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. Второй будет обслуживать украинских потребителей лишь частично. Львиная доля генерируемой электроэнергии будет направляться в энергосистему Польши.

Здесь нужно отметить, что этот процесс, на самом деле, уже идёт. Генерирующие мощности на Западе Украины уже работают главным образом на европейское направление. Одна из причин – снижение спроса на электроэнергию в секторе украинской промышленности. В свою очередь это говорит о том, что этот сектор продолжает идти по пути демонтажа.

Второй этап "отрыва украинской системы от России" будет осуществлять упомянутая компания Westinghouse. Как сообщают на Украине и в Польше, она займётся "модернизацией" атомных электростанций Украины. Фактически речь идёт о новых экспериментах по переводу реакторов АЭС Украины на шведско-американское топливо. То самое топливо, на которое компания хотела перевести станции в других странах, но получила отказ из-за нерешённых проблем с безопасность. Украина же опаснейший эксперимент над собой продолжать готова.

Источник изображения: Хмельницкая АЭС

И, наконец, третий этап. Он не менее интересен, чем два предыдущих. Состоит он в том, что названная выше французская торговая компания будет продавать электроэнергию, выработанную на Украине, европейским потребителям. Можно предположить, что и львиную долю прибыли будут получать отнюдь не украинские энергетики, а европейские перекупщики. Но для властей Украины главное в том, что "отрывают от России". Перемога...

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