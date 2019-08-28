Беспилотный космоплан Boeing X-37B провел в космосе уже свыше 700 суток

Американский беспилотный космоплан Boeing X-37B, в настоящее время находящийся на орбите, побил рекорд пребывания в космосе, установленный во время предыдущего полета и составивший 717 суток и чуть менее 21 часа. Об этом сообщает интернет-журнал "Nplus1" со ссылкой на Space.com.

Источник изображения: NASA

Американский многоразовый орбитальный космоплан Boeing X-37B в настоящее время находится на орбите. Какие задачи он выполняет, достоверно неизвестно, так как аппарат военный и вся информация по нему засекречена. Предполагается, что он выполняет разведывательные функции, тестирует новое оборудование, а также может возвращать на землю небольшие спутники, которые могут уместиться в его грузовом отсеке.

Длина космоплана составляет 8,8 метра, а размах крыла — 4,6 метра. Такие размеры позволяют отправлять его на орбиту внутри головного обтекателя ракеты, посадку же он совершает самостоятельно в самолетном режиме.

На данный момент в США построено два летных образца X-37B, которые уже совершили поочередно четыре космических миссии. В сентябре 2017 года один из них был запущен в космос, где находится до сих пор. Информации о задачах нет, известно лишь то, что в грузовом отсеке космоплана разместили несколько спутников для последующего запуска и экспериментальную охлаждающую установку с тепловыми трубками.

На сегодняшний день аппарат уже побил предыдущий рекорд нахождения в космосе, равный 717 дням, 20 часам и 42 минутам. Дата возвращения Х-37В на землю неизвестна.