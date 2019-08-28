Войти
28.08.2019
Военное обозрение

Беспилотный космоплан Boeing X-37B провел в космосе уже свыше 700 суток

832
0
0

Американский беспилотный космоплан Boeing X-37B, в настоящее время находящийся на орбите, побил рекорд пребывания в космосе, установленный во время предыдущего полета и составивший 717 суток и чуть менее 21 часа. Об этом сообщает интернет-журнал "Nplus1" со ссылкой на Space.com.

Источник изображения: NASA

Американский многоразовый орбитальный космоплан Boeing X-37B в настоящее время находится на орбите. Какие задачи он выполняет, достоверно неизвестно, так как аппарат военный и вся информация по нему засекречена. Предполагается, что он выполняет разведывательные функции, тестирует новое оборудование, а также может возвращать на землю небольшие спутники, которые могут уместиться в его грузовом отсеке.

Длина космоплана составляет 8,8 метра, а размах крыла — 4,6 метра. Такие размеры позволяют отправлять его на орбиту внутри головного обтекателя ракеты, посадку же он совершает самостоятельно в самолетном режиме.

На данный момент в США построено два летных образца X-37B, которые уже совершили поочередно четыре космических миссии. В сентябре 2017 года один из них был запущен в космос, где находится до сих пор. Информации о задачах нет, известно лишь то, что в грузовом отсеке космоплана разместили несколько спутников для последующего запуска и экспериментальную охлаждающую установку с тепловыми трубками.

На сегодняшний день аппарат уже побил предыдущий рекорд нахождения в космосе, равный 717 дням, 20 часам и 42 минутам. Дата возвращения Х-37В на землю неизвестна.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.09.2016
Полеты и откаты — часть II
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
27.01.2016
Бурлаки на орбите
06.05.2013
Каким будет истребитель шестого поколения?
23.10.2012
Третий запуск секретного мини-шаттла X-37B отложен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"