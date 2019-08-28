Центр подготовки космонавтов не будет представлять Ту-204-300 на МАКС

В ЦПК отметили, что сейчас идут процедуры перед приемкой этих самолетов, которые не успеют завершиться к началу салона

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Самолеты Ту-204-300 Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина не будут представлены во время Международного авиационно-космического салона (МАКС), который открылся во вторник в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"К сожалению, не получится представить самолеты Ту-204 во время МАКСа", - сказал начальник ЦПК.

По словам Власова, сейчас идут процедуры перед приемкой этих самолетов, которые не успеют завершиться к началу салона. В частности, ЦПК нужно "зарегистрировать права собственности РФ, право оперативного управления этими самолетами". Начальник Центра подготовки космонавтов отметил, что при идеальном варианте развития событий процедуры планируется завершить до конца сентября.

В Центр подготовки космонавтов поступили два самолета Ту-204-300. Первый из них назван в честь главного конструктора Сергея Королева (прибыл на аэродром Чкаловский 29 марта), второй - в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина (прибыл на аэродром 7 мая).

Такие самолеты могут перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для космонавтов оборудованы специализированные каюты, обеспечивающие максимальный комфорт и оснащенные интерактивной системой развлечений. На борту есть спутниковая система связи, чтобы обеспечить доступ в интернет и возможность звонков.