На "Энергомаше" заявили, что работы по двигателю для "Союза-5" идут по графику

Гендиректор предприятия Игорь Арбузов отметил, что на данный момент это единственный двигатель для дальнего космоса

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Создание двигателя РД-171МВ идет по графику, до конца года НПО "Энергомаш" планирует вывести его на огневые испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Игорь Арбузов на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

"Создание двигателя идет в графике, который утвержден руководством госкорпорации. До конца года выходим на огневые испытания, как это и было предусмотрено планом, ну и дальше в 2021 году у нас поставка для летных испытаний", - отметил Арбузов.

По его словам, на данный момент это единственный двигатель для дальнего космоса.

Об изготовлении на НПО "Энергомаш" первого РД-171МВ сообщили в феврале. В июле глава предприятия рассказал ТАСС о начале сборки второго, третьего и четвертого образцов этого двигателя.

Ранее в интервью ТАСС Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей. Он создается для первой ступени ракеты "Союз-5".