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28.08.2019
Известия.ru

Второе поколение "Федоров" лишат ног

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Второе поколение робота "Федор" будет меньше похоже на человека, чем нынешняя версия, поскольку его лишат ног. Об этом рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 27 августа.

"Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть машина должна четко повторять всё, что делает оператор-космонавт или оператор из ЦУПа", — приводит его слова "Интерфакс".

Как пояснил Рогозин, для передвижения по станции нужны не ноги, а "иные устройства". Он отметил, что при разработке следующих "Федоров" будет использован задел, который создавали для других проектов, в данное время приостановленных.

Ранее в этот же день космический корабль "Союз МС-14" с "Федором" на борту со второго раза причалил к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС. После прибытия робот извинился и пошутил, что поздняя стыковка произошла из-за "пробок".

На станции "Федор" будет находиться до 6 сентября, а уже на следующий день планируется вернуть его на Землю.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

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