Появилось видео стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором" с МКС

В Сети появилось видео стыковки космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МСК). Кадры публикует RT 27 августа.

Съемка велась из российского Центра управления полетами.

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 6:08 мск 27 августа, на четыре минуты раньше запланированного. В этот момент МКС пролетала над Китаем, пишет "Газета.ру".

Изначально стыковка была запланирована на 24 августа, но из-за неисправности ее пришлось отменить. В этот момент "Союз" находился в 96 м от МКС. "Федор" в своем микроблоге в Twitter извинился за запоздалую стыковку, в шутку написав: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке".

Сейчас экипаж станции готовится к открытию переходных люков между МКС и кораблем. Вместе с Федором "Союз МС-14" доставил к станции около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены и другие предметы.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.