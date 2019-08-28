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28.08.2019
Российская газета

Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"

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Серийное производство тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник" начнется в России после 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова сообщил телеканал "Звезда".

Выполненный по схеме "летающее крыло" и малозаметный для радаров дрон предназначен как для автономной работы, так и действий в паре с истребителем - в первую очередь Су-57. В "Охотнике" использованы многие технологии самолета пятого поколения, один из построенных Су-57 сейчас проходит совместные с С-70 испытания. В качестве партнера дрон будет разведывать расположение объектов вражеской ПВО и по команде пилота истребителя уничтожать их - для этого во внутрифюзеляжных отсеках 24-тонного беспилотника предусмотрено место для управляемых ракет.

3 августа С-70 впервые поднялся в воздух с аэродрома Новосибириского авиазавода, где был собран. В полете его сопровождал истребитель Су-30СМ. Технические характеристики аппарата засекречены, по данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф - такие ставят на истребители Сухого. Между тем на авиасалоне МАКС-2019 представлен макет "Охотника" с плоским соплом - оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
ПАК ФА
Су-30
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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7 комментариев
№1
28.08.2019 06:15
Жесть...Через 5 лет и то один,возможно...Саботаж.
0
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№2
28.08.2019 06:55
Цитата, q
Между тем на авиасалоне МАКС-2019 представлен макет "Охотника" с плоским соплом - оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонах
Очень хорошо, будем ждать фотографии, если он находится не в закрытой части экспозиции.
Цитата, q
По данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф - такие ставят на истребители Сухого
Вот такое предложение-предположение: возможно целесообразно будет использовать на Охотнике капитально отремонтированные б/у двигатели, например после объявленной ремоторизации парка Су-30СМ. По аналогии с тем, как их, по крайней мере раньше, списанные АЛ-31Ф переоборудовали для наземных газоперекачивающих станций.
0
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№3
28.08.2019 07:44
Цитата, BorSch сообщ. №2
Очень хорошо, будем ждать фотографии, если он находится не в закрытой части экспозиции.

а че их ждать ? они давно в сети есть

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№4
28.08.2019 09:00
Почему же с плоским соплом не сделали сразу? В чём там проблема...?

Возможно что плоское сопло будет одним из вариантов,
0
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№5
28.08.2019 09:44
Цитата, forumow сообщ. №4
Почему же с плоским соплом не сделали сразу? В чём там проблема...?

у плоского сопла ОВТ только по горизонтали , а в данном случае (как на фото) его вообще нет .
а то что его не было у прототипа , а потом появилось , так скорее всего сначала планер отрабатывали , а потом уже и движок допилили .
0
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№6
28.08.2019 09:56
На американском X-47 плоское сопло появилось сразу. Хотя этот аппарат даже не планировался в серию. Чисто экспериментальный, поэтому необходимости что-то допиливать не было. И тем не менее...
Думаю обычное (истребительное) сопло на части "Охотников" будет штатным. Поэтому его и сделали изначально.
0
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№7
28.08.2019 13:46
Инсайдер заявляет, что без плоского сопла летали по неготовности родного двигателя - неприоритетная задача, а отрабатывать автоматику можно и так. Будет двигатель - будет все как у людей.
+2
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