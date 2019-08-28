Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник" начнется в России после 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова сообщил телеканал "Звезда".
Выполненный по схеме "летающее крыло" и малозаметный для радаров дрон предназначен как для автономной работы, так и действий в паре с истребителем - в первую очередь Су-57. В "Охотнике" использованы многие технологии самолета пятого поколения, один из построенных Су-57 сейчас проходит совместные с С-70 испытания. В качестве партнера дрон будет разведывать расположение объектов вражеской ПВО и по команде пилота истребителя уничтожать их - для этого во внутрифюзеляжных отсеках 24-тонного беспилотника предусмотрено место для управляемых ракет.
3 августа С-70 впервые поднялся в воздух с аэродрома Новосибириского авиазавода, где был собран. В полете его сопровождал истребитель Су-30СМ. Технические характеристики аппарата засекречены, по данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф - такие ставят на истребители Сухого. Между тем на авиасалоне МАКС-2019 представлен макет "Охотника" с плоским соплом - оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
Антон Валагин
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Между тем на авиасалоне МАКС-2019 представлен макет "Охотника" с плоским соплом - оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонахОчень хорошо, будем ждать фотографии, если он находится не в закрытой части экспозиции.
По данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф - такие ставят на истребители СухогоВот такое предложение-предположение: возможно целесообразно будет использовать на Охотнике капитально отремонтированные б/у двигатели, например после объявленной ремоторизации парка Су-30СМ. По аналогии с тем, как их, по крайней мере раньше, списанные АЛ-31Ф переоборудовали для наземных газоперекачивающих станций.
Очень хорошо, будем ждать фотографии, если он находится не в закрытой части экспозиции.
а че их ждать ? они давно в сети есть
Возможно что плоское сопло будет одним из вариантов,
Почему же с плоским соплом не сделали сразу? В чём там проблема...?
у плоского сопла ОВТ только по горизонтали , а в данном случае (как на фото) его вообще нет .
а то что его не было у прототипа , а потом появилось , так скорее всего сначала планер отрабатывали , а потом уже и движок допилили .
Думаю обычное (истребительное) сопло на части "Охотников" будет штатным. Поэтому его и сделали изначально.