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28.08.2019
Российская газета

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

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В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Огонь вели на расстоянии от восьми до сорока километров. Стрельба из "Тюльпана" попала на видео.

"РГ" уже писала о том, что учения состоялись под Тамбовом. Артиллеристы уничтожили более 150 полноразмерных целей, которые имитировали боевую технику и укрепления противника, подземные склады и командные пункты, недоступные для другого оружия. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Координаты расчетам передавались с беспилотного летательного аппарата "Элерон".

Мина "Тюльпана" напоминает авиабомбу средних размеров. Заряжают ее при помощи лебедки: опускают ствол миномета, потом краном небольших размеров поднимают с земли боеприпас и устанавливают на лоток. После настраивают взрыватель и крепят к хвостовику пороховой заряд. Мина в состоянии залетать на высоту до пяти километров, поэтому небо над полигоном закрывают для полетов.

Учения под Тамбовом продлятся до конца августа, в них принимают участие более 560 военнослужащих, свыше ста единиц вооружения, боевой и специальной техники.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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