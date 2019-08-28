Банк данных дистанционного зондирования Земли создается в России

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство России утвердило три постановления, устанавливающих создание и ведение фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает сайт кабинета министров.

"Установлен порядок создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правительство утвердило три постановления, регулирующих данный вопрос.

Документы приняты "в целях повышения эффективности и расширения возможностей использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса".

Подписанными документами регламентируются вопросы создания и ведения федерального фонда, определяются сроки передачи данных и метаданных в федеральный фонд, их состав и способы передачи.

Данные в фонд будут поступать с отечественных государственных и негосударственных (в том числе зарубежных) космических аппаратов (КА), приобретаемых за счет бюджета.

"В федеральном фонде будут размещаться и храниться данные и копии таких данных, которые будут предоставляться потребителям. Данные, в том числе получаемые с негосударственных КА, хранятся в государственных фондах, которые ведут соответствующие федеральные органы исполнительной власти", - отмечают в правительстве.