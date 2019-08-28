Имел право? Украинский корабль зашел в зону российских учений
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Украинский малый разведывательный корабль входил в зону проведения российских военных учений в Черном море. В это время он возвращался с учений НАТО в Грузии. На всем пути его сопровождали суда РФ. При этом на Украине уточнили, что их корабль имел право находиться в этой зоне. Отношения между Киевом и Москвой в этой акватории обострились после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Руженко рассказал, что украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit-2019 в Грузии, и на протяжении всего пути его сопровождали российские корабли. "Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", - сказал он.
"Переяслав" - это малый разведывательный корабль проекта 1824Б. Судно специального назначения украинских ВМС было введено в эксплуатацию в 1986 году. Девять лет спустя в ходе раздела Черноморского флота СССР оно было передано Украине.
Учения базирующихся в Крыму и Краснодарском крае подразделений Черноморского флота России начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота, а также части морской авиации.
Начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак 13 июня сказал "Би-би-си Украина", что Киев не собирается "сдавать позиции" в Керченском проливе, но в настоящее время вопрос нового прохождения украинских сил через эту акваторию не стоит. "Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он.
Хомчак считает, что сначала необходимо разобраться с инцидентом, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив. Но пока процесс по этому делу не завершен, а украинские моряки находятся под арестом в России. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ в ноябре прошлого года.
По его мнению, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, из-за того что Москва "свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации". "Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", - сказал начальник генштаба ВСУ.
Ситуация в этой акватории обострилась после того, как 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России и несколько часов совершали там опасные маневры. По словам представителей ФСБ, в это время украинцы абсолютно игнорировали законные требования российских властей остановиться.
В результате пограничники задержали нарушителей. Через некоторое время суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.
Двусторонние контакты не принесли Киеву ожидаемых плодов, и для рассмотрения этого дела он решил обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 мая инстанция постановила обязать Россию "немедленно" освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда.
Но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
Кстати, в период правления бывшего президента Украины Петра Порошенко заявления о намерении украинской стороны пройти через Керченский пролив звучали из этой страны регулярно. Нередко их делал сам глава государства. Например, в начале февраля он пообещал, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.
"Я не буду говорить, когда [будут идти корабли через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он заверил, что все эти инициативы будут рассмотрены.
Экс-президент Украины подчеркнул, что Киев "сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования" Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.
Такое заявление не стало шокирующим для России. В Совете Федерации даже пригласили украинскую сторону пройти через эту акваторию. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров отметил, что
"Добро пожаловать! Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по десять раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива", - сказал сенатор ФАН.
Лидия Мисник
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