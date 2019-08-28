Имел право? Украинский корабль зашел в зону российских учений

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Украинский малый разведывательный корабль входил в зону проведения российских военных учений в Черном море. В это время он возвращался с учений НАТО в Грузии. На всем пути его сопровождали суда РФ. При этом на Украине уточнили, что их корабль имел право находиться в этой зоне. Отношения между Киевом и Москвой в этой акватории обострились после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Военный уточнил, что у судна "было право" находиться в закрытой зоне. По его словам, корабль зашел в район учений, поскольку там не было никакой деятельности. В то же время в акватории наблюдалось интенсивное судоходство.

Руженко рассказал, что украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit-2019 в Грузии, и на протяжении всего пути его сопровождали российские корабли. "Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", - сказал он.

"Переяслав" - это малый разведывательный корабль проекта 1824Б. Судно специального назначения украинских ВМС было введено в эксплуатацию в 1986 году. Девять лет спустя в ходе раздела Черноморского флота СССР оно было передано Украине.

Учения базирующихся в Крыму и Краснодарском крае подразделений Черноморского флота России начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота, а также части морской авиации.

Начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак 13 июня сказал "Би-би-си Украина", что Киев не собирается "сдавать позиции" в Керченском проливе, но в настоящее время вопрос нового прохождения украинских сил через эту акваторию не стоит. "Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он.

Хомчак считает, что сначала необходимо разобраться с инцидентом, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив. Но пока процесс по этому делу не завершен, а украинские моряки находятся под арестом в России. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ в ноябре прошлого года.

Начальник Генштаба ВСУ заверил, что руководство Операции объединенных сил (ООС) "готово реагировать на все угрозы".

По его мнению, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, из-за того что Москва "свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации". "Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", - сказал начальник генштаба ВСУ.

Ситуация в этой акватории обострилась после того, как 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России и несколько часов совершали там опасные маневры. По словам представителей ФСБ, в это время украинцы абсолютно игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В результате пограничники задержали нарушителей. Через некоторое время суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Двусторонние контакты не принесли Киеву ожидаемых плодов, и для рассмотрения этого дела он решил обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 мая инстанция постановила обязать Россию "немедленно" освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда.

Но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

Москва не собирается отказываться от своей позиции по данному инциденту и настаивает на том, чтобы судьбу задержанных украинских моряков решали следствие и суд.

Кстати, в период правления бывшего президента Украины Петра Порошенко заявления о намерении украинской стороны пройти через Керченский пролив звучали из этой страны регулярно. Нередко их делал сам глава государства. Например, в начале февраля он пообещал, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

"Я не буду говорить, когда [будут идти корабли через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он заверил, что все эти инициативы будут рассмотрены.

Экс-президент Украины подчеркнул, что Киев "сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования" Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.

Такое заявление не стало шокирующим для России. В Совете Федерации даже пригласили украинскую сторону пройти через эту акваторию. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров отметил, что

проход по Азовскому морю открыт для иностранных судов - для этого Киеву всего лишь нужно соблюдать общепринятые правила.

"Добро пожаловать! Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по десять раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива", - сказал сенатор ФАН.

Лидия Мисник