Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги межвидового учения в Арктике

ЦАМТО, 27 августа. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, под руководством которого в Арктике действовали подразделения армейского корпуса Северного флота и ВДВ, подвел предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта.

Как отметил А.Моисеев, "личный состав армейского корпуса Северного флота и приданных подразделений Воздушно-десантных войск в межвидовом учении своими практическими действиями уверенно доказал готовность защищать экономические объекты в Арктической зоне Российской Федерации".

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что "в ходе учения был наработан богатый опыт организации межвидового взаимодействия, который будет использоваться в системе подготовки подразделений, предназначенных для действий в Арктике".

А.Моисеев также отметил важность данного учения для объективной оценки возможностей новой техники, применяемой в реальных арктических условиях на незнакомой местности.

Основной этап межвидового учения, в котором были задействованы силы Северного флота, подразделения Воздушно-десантных войск, авиация частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России состоялся на полуострове Таймыр 26 августа. В данном регионе отрабатывались совместные практические действия морских пехотинцев и десантников по обороне важного промышленного объекта.

Одними из основных эпизодов учения стали: формирование межвидовой группировки под единым командованием, высадка подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ в порту Дудинка с больших десантных кораблей, а также практический розыгрыш эпизодов по охране и обороне важного промышленного объекта с боевой стрельбой при поддержке авиации и артиллерии. К учению были также привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач антитеррористической направленности.

Всего в учении были задействованы более одной тысячи военнослужащих, 9 самолетов и вертолетов, 85 ед. боевой и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, гусеничные тягачи МТ-ЛБВ, двухзвенные тягачи ТТМ-4902ПС-10 и "Алеут", танки Т-80 БВМ, самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевые машины десанта БМД-2, бронеавтомобили "Рысь", квадроциклы, беспилотные летательные аппараты.

В ближайшее время состоится свертывание сил, задействованных в межвидовом учении. Военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ продолжат выполнение задач арктического похода на больших десантных кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога", сообщает пресс-служба Северного флота.